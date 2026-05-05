歌手はいだしょうこ（47）が5日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー」（月〜木曜前8・00）にゲスト出演し、うたのおねえさん時代の大ハプニングを明かした。父はピアニスト、母は声楽家という音楽家の家庭に生まれた。宝塚音楽学校から宝塚歌劇団に入り、タカラジェンヌに。退団後はNHK「おかあさんといっしょ」で、19代目うたのおねえさんとして活躍した。音楽のセンスはピカイチながら、天然でほんわかした性格から