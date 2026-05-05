ソフトバンク庄子雄大内野手（２３）が５日の西武戦（ベルーナ）「９番・遊撃」で今季初スタメンを果たし、チームの逆転の起点となった。庄子は１点ビハインドの５回、先頭打者として二遊間を抜ける安打を放つと一塁を回ったところで加速。好走塁で見事に二塁を陥れた。すると続く周東が左中間への二塁打を放ち同点。一死満塁から柳町に適時二塁打、山川に犠飛が飛び出して一挙４得点で逆転に成功した。同点打を放った周東は「