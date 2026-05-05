ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は４日（日本時間５日）の敵地アナハイムでのエンゼルス戦に「２番・一塁」で出場し、メジャートップに並ぶ１４号２ランを放った。怪腕を一発でねじ伏せた。２点リードの４回１死一塁で迎えた第３打席。試合前時点で５勝１敗、防御率０・８４、ア・リーグの月間最優秀投手に選出されたホセ・ソリアーノ投手（２７）の１５８キロ速球をバックスクリーンへ叩き込んだ。３試合ぶりの一発