極早生品種の「はなよめ」岡山・勝央町石生 温室栽培した桃の出荷が岡山県勝央町で始まりました。 5日朝、勝央町石生の生産者・石川裕之さんは極早生の品種「はなよめ」約100玉をひとつひとつ丁寧に収穫しました。 「はなよめ」は控えめな甘さと程良い酸味が特徴です。露地ものより1カ月半ほど早い出荷で、5月6日から岡山県内のデパートで販売される予定だということです。 （桃の生産者／石川裕之さ