鹿島は５日、８月に開幕する２０２６〜２７年シーズンより、ホームサポーターズシート（ホームゴール裏席）を全席指定化すると発表した。これまでは自由席として販売を行っていた。クラブはホームサポーターズシートを「選手とともに『参戦』し、勝利へと導く特別な場所と位置づけています」とし「選手とともに闘い、勝利を目指すという揺るぎないスタンスを、これからもサポーターの皆様とともに、変わることなく継承していき