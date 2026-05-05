◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（５日・東京ドーム）巨人・大勢投手（２６）がコンディション不良から７試合ぶりに復帰した。３―２の８回から５番手でマウンドへ。本拠地の特別演出を背に登場するとＧ党から大きな拍手が湧いた。先頭・古賀は１３９キロの外角フォークで空振り三振。いきなり雄たけびを上げた。続く内山は二ゴロ。鋭い当たりだったが、吉川のファインプレーに助けられた。最後は武岡を３球全てフォーク