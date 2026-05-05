ドル円１５７．２５近辺、ユーロドル１．１６８５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は157.25近辺、ユーロドルは1.1685近辺で推移している。本日これまでのレンジは、ドル円が157.15から157.30まで、ユーロドルは1.1677から1.1698までといずれも狭い範囲にとどまっている。NY終値157.24、1.1691付近での取引にとどまっている状況。 ドル円相場には、前日のような介入を思わせる急激な変動はみら