ノーザンホースパークは５月５日、１０年ＪＲＡ年度代表馬のブエナビスタ（牝２０歳、父スペシャルウィーク）が４月２１日に父シュネルマイスターの牡馬を出産していたことをＸで明かした。１１番目の子となる。Ｘには「予定日よりも少しのんびりと、お母さんのお腹の中で過ごしていた仔馬。撮影の日は、ちょうど広い放牧地に出たばかりのタイミングで、まだ新しい環境に戸惑っている様子も見られました」と伝えている。続け