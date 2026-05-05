◆パ・リーグオリックス―ロッテ（５日・京セラドーム大阪）オリックスの宮国凌空（りく）投手が支配下登録を勝ち取った。この日から１軍合流し、試合前に取材対応。「うれしい気持ちと、ホッとした部分はあります。今年が勝負の年だと思ってやっていたので」と大きく息をついた。東邦から２３年の育成ドラフト３位で入団し、今季はファーム・リーグで７試合に登板。先発で西地区最多タイの４勝（１敗）をマークし、直近２試合