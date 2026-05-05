◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（５日・横浜）今季４勝目を懸けて先発したＤｅＮＡの東克樹投手は６回４安打２失点の好投を見せ、勝利投手の権利を持ってマウンドを降りた。２回に味方の失策と適時打で２点を奪われるも、この日最速の１４７キロの直球とカットボール、スライダー、チェンジアップを織り交ぜ、最少失点で切り抜けた。６回の攻撃で松尾が代打に送られ、１００球でお役ごめんとなった。