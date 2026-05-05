◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（５日・横浜）ＤｅＮＡの林琢真内野手が今季１号となる２ラン本塁打を放った。「７番・二塁」で出場。３―２と１点をリードした６回１死一塁。床田の初球。１３７キロを右翼スタンドにたたき込んだ。軽く拳を握りながらダイヤモンドを一周し、ベンチ前でナインとタッチを交わし喜んでいた。