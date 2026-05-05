テレビリポーター阿部祐二が5日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に大阪城からの中継リポートで生出演。10歳当時に相撲部屋からスカウトされたエピソードを明かした。こどもの日の放送のため、出演者全員の子どものころの写真を当時の思い出とともに紹介した。阿部リポーターは大阪城公園における餃子イベントの生中継でスタンバイしていたが、MC石井亮次が現場と映像をつなぐ前に、スタジオで阿部リポーターの10歳当時