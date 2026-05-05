2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。男性著名人部門の第1位は、こちら！（初公開日 2025/04/21）。【衝撃画像】「ふざけんな」「だからバカ野郎なんだよ」と激怒…栗山英樹と大谷翔平のツーショット写真を見る＊＊＊今や世界的なスター選手となった、ドジャースの大谷翔平。そんな大谷と一対一で向き合い、取材を続けているのが、ベースボールジャーナリストの石田雄太氏だ。大谷