K-POP界では現在、骨が浮き出るほどの「極細体型」をめぐる視線が強まっている。極端に細い体形が話題を呼び、美の基準として称賛される一方で、その健康状態を危惧する声も少なくない。そのような風潮の中で、まったく別の理由から大きな注目を集めているのがTWICEのナヨンである。【写真】えっ、ナヨンも？実はかなり目が悪いK-POPアイドル最近、オンラインコミュニティやSNSを中心に、ナヨンの海外ツアーでの映像が拡散された。