◇MLB ドジャース8-3アストロズ(日本時間5日、ダイキン・パーク)今季3勝目を挙げた山本由伸投手について、ドジャースを率いるロバーツ監督は「今年は初回に少し苦しむ傾向があるのかもしれない」と口にしました。この日は山本由伸投手が、中6日で先発マウンドへ。1点リードの初回にいきなり逆転を許しましたが、打線の大量援護を受けて2回以降は5回に一発を浴びるまでスコアボードに0を並べ続けました。今季7度目の先発登板は、6回