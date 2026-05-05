◇パ・リーグソフトバンクー西武（2026年5月5日ベルーナドーム）ソフトバンク上茶谷大河投手（29）が、見事に“大河ドラマ”を演じ切った。5日の西武戦で2点リードの5回1死二、三塁で2番手で救援登板。先頭ネビンを126キロ外角スライダーで空振り三振。次打者を四球で歩かせた後の同2死満塁で、打席には名前が同じ「大河」の平沢を迎えた。初球をボール後の2球目スライダーで左飛。子どもの日の“大河対決”を制し、海