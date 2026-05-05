◇パ・リーグオリックス―ロッテ（2026年5月5日京セラドーム）2024年6月11日の阪神戦以来、693日ぶりの1軍出場を果たしたオリックスの宜保がうれしい今季初安打を放った。「7番二塁」でスタメン出場し、迎えた6回の第3打席。ジャクソンのカットボールをとらえた打球が中前ではずんだ。続く麦谷の適時三塁打で貴重な4点目のホームを陥れた。右肩痛に悩まされ、24年シーズン終了後に戦力外通告を受け、育成契約に切り替わ