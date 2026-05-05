お笑いコンビ・エルフの荒川が５日、インスタグラムを更新。俳優の木村拓哉とのプリクラ２ショットを公開した。「生きる“伝説”たくちゃろとプリ」と書き出し、大量のハートマークの絵文字を投稿。また、「＃人生は素晴らしいです、私が証人です。平成。＃どゆことーーーーーーー！？！？！？！？！？！？＃ＯＫ一旦泣きますね！！」とハッシュタグを添え、泣く絵文字も投稿しながら喜びを表現した。「木村拓哉さんのＹｏｕ