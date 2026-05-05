学校におけるいじめや暴行の動画がSNSで拡散される事案が社会問題となっているいま、SNSに年齢制限を設ける動きに賛否の声が上がっている。こうした規制や禁止の動きを教育現場はどのように受け止めているか。メディアリテラシー教育で先進的な取り組みをしている埼玉県戸田市を取材した。相次ぐ暴行動画の投稿と拡散に教育現場は今年に入って子どもによる暴行動画の投稿と拡散が相次ぐ事態を受け、戸田市ではすべての小中学校でメ