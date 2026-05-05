猫の『受診スタイル』どのような選択肢がある？ 1.一般的な通院スタイル（動物病院へ直接行く） もっとも多くの飼い主さんが選ぶのが、キャリーに入れて動物病院へ連れて行く方法です。設備が整っているため、検査や処置の幅が広いのが大きなメリットといえるでしょう。 ただし、猫にとっては「移動＋知らない場所＋他の動物の気配」という三重のストレスになりやすいものです。 とはいえ、急な体調不