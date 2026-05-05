今年の春夏に推したいカラーのひとつは、柔らかなピンク。可愛らしいイメージが強く、合わせにくそう……と感じてしまいますが、コーデに取り入れると女性らしさや華やかさを添えてくれるカラーです。今回は、40・50代の女性にぴったりな、【ZARA（ザラ）】で見つけた大人っぽいピンクアイテムをご紹介します。 フォルムが美しいストライプシャツ 【ZARA】「ストライプコットンシャツ」\3,170（