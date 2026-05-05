入場1万人目の記念セレモニー（香川県立ミュージアム提供） 「写実絵画の殿堂」と呼ばれるホキ美術館（千葉市）の収蔵作品を見ることができる特別展が4月8日から高松市の香川県立ミュージアムで開かれています。5月5日、入場者が1万人を超えました。 1万人目の入場者となったのは、徳島県吉野川市から訪れた都築真澄さん(40)と瑛里さん(7)、陽さん(9)親子です。 3人にはホキ美術館の図録やポストカ