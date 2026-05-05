NMB48元メンバーで歌手の山本彩が4日にInstagramを更新。キュートな“へそちら”コーデを公開し、反響が集まっている。【写真】山本彩、スタイルばつぐんのへそチラコーデ（ほか6枚）山本は「寒がりな私でも半袖を着られる日が増えてきた」と添え、ネイビーのタイトなミニTシャツとスウェットを合わせたファッションを紹介。シルバーのバッグに眼鏡など、小物使いもおしゃれなコーディネートとなっている。タイトなTシャツか