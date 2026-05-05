◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」２３年に続き、ＷＢＣを取材した。準々決勝で対戦したベネズエラ。強かった。メジャーでもチームの中心選手が多く、大会前は米国やドミニカ共和国の陰に隠れ気味だったが、頂点に立った。改めて世界の野球のレベルの高さを目の当たりにした。侍ジャパンの敗因の一つに「ピッチクロック」（投球時間制限）が挙げられた。メジャーでは２３年に導入。ＮＰＢでは導入されておらず、侍戦士は苦