国内女子プロゴルフツアーの今季メジャー初戦、ワールドレディスサロンパスカップ（報知新聞社後援）は７日から４日間、茨城ＧＣ西Ｃ（６７１８ヤード、パー７２）で行われる。ツアー通算１２勝の小祝さくら（ニトリ）は５日、インコース９ホールを回った。左手首の手術を経て復帰した今季は、これまで８試合を終えて開幕戦の１２位が最高。「先週の（ＮＴＴドコモビジネスレディスの）最終日はパットがすごく良かった。アイア