◇プロボクシングDYNAMICGLOVEonU−NEXT43WBOアジア・パシフィック・フェザー級タイトルマッチ藤田健児（帝拳）《10回戦》武藤涼太（松田）（2026年5月6日東京・後楽園ホール）WBOアジア・パシフィック（AP）フェザー級王者の藤田健児（32＝帝拳、10勝5KO）に挑戦する、元日本ユース・スーパーバンタム級王者の武藤涼太（21＝松田）が5日、都内で前日計量に臨み56・8キロで一発パスした。23年にはスーパーバン