俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）の第5話（5日）に向けて益田千愛プロデューサーがコメントを寄せた。【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！＜第5話見どころ＆注目ポイント＞人生も、よこた鮨アカデミーでの授業も折り返し地点！みなとら生徒たちは大江戸と一対一の進路面談に臨むことに。まさか大人になってから進路面談!?と、卒業後のことを何も考えていないみな