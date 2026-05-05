精子が作られる過程で有害なウイルス遺伝子が活動するのを抑える仕組みが、生後3カ月から2歳ごろにかけて確立することを国立成育医療研究センターなどの研究チームが明らかにし、5日までに英科学誌に発表した。この仕組みが働かないと正常に精子ができず、男性不妊の一因となる。センターの渡部聡朗共同研究員は「男性不妊のメカニズムの解明や、将来的に人工多能性幹細胞（iPS細胞）から精子を作る研究につなげたい」と話した