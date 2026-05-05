◇東都大学野球第4週第1日青学大4―3東洋大（2026年5月5日神宮）今秋のドラフト1位候補・鈴木泰成投手（4年＝東海大菅生）は8安打3失点と苦しみながら、137球完投で今季3勝目をマーク。「みんなが“1点取るぞ”と言ってくれたし、安藤監督も“何回追いつかれても絶対逆転してやる”と話していたので、本当に頑張らなきゃと奮い立たせてくれた」とベンチに感謝した。130球を超えた最終回には151キロを計測。1死一、二塁の