俳優草刈正雄（73）が5日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。亡くなったと聞かされていた元米兵の父の消息を知った経緯について語った。草刈は、元米兵のロバート・トーラーさんと、日本人の母スエ子さんの間に生まれた。スエ子さんは草刈に、父について「朝鮮戦争で亡くなった」と教えており、草刈もそれを信じていた。ところがその後、テレビ番組の取材により83歳になるまで米国で生存していたことが判明。