日本航空（JAL）は、衛星通信大手のSESのマルチオービット機内接続システムを導入する。国際線の長距離路線用機材が対象で、エアバスA350-900型機20機とボーイング787-9型機10機は製造時、ボーイング787-9型機11機には改修時に搭載する。ボーイング787-9型機の改修は、2月にシンガポール・エアショーで発表されていた。SESの電子ステアリングアンテナ（ESA）システムでは、静止（GEO）衛星と低軌道（LEO）衛星の両衛星との通信がで