俳優の山本舞香さん（28）が5日、自身のインスタグラムで第1子を妊娠したことを報告しました。山本さんは2024年10月に、ロックバンド・MY FIRST STORYのボーカルであるHiroさんと結婚したことを発表していました。山本さんはインスタグラムで、青空に小さな靴を掲げた写真をアップし「第一子を授かりました。日々、大切に過ごしていきたいと思います」と、報告しました。夫のHiroさんも自身のインスタグラムのストーリーズを更新し