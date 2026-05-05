「ＤｅＮＡ−広島」（５日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡのドラフト５位・成瀬脩人内野手（２４）＝ＮＴＴ西日本＝が２点を追う四回２死満塁、走者一掃の適時二塁打を放ち、逆転に成功した。この日、「８番・遊撃」でスタメン出場し、床田から値千金の一打。ヘッドスライディングで二塁に到達すると、ガッツポーズを繰り出した。試合は、二回に２点の先制を献上。無死一、二塁からバント処理した山本が三塁へ悪送球し先取点を