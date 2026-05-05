「楽天−日本ハム」（５日、楽天モバイル最強パーク）楽天の平良が２試合連続本塁打を放った。２点を追う五回、日本ハム先発・細野の外角高めの１４９キロの直球を逆方向へはじき返し、右翼ホームランゾーンに飛び込む３号ソロとした。「ずっと細野選手に抑えられていたので、何とか塁に出ようと思って打席に立ちました。ボール球だと思うのですが、結果ホームランになって良かったです」とコメントした。