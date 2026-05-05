「巨人−ヤクルト」（５日、東京ドーム）先発した巨人・赤星優志投手が、２打者連続でバットをへし折る珍事が起こった。０−０の四回１死二塁。北村に投球し、へし折れたバットとボールは遊撃手・泉口のもとへ。泉口はバットはよけたがボールをうまく捕球できず安打となった。続く伊藤のへし折ったバットは、マウンド方向に飛んできたが、右腕はよけた。二ゴロ併殺となり無失点に抑えたが、珍しいシーンに球場は騒然となった