◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（５日・東京ドーム）巨人・船迫大雅投手（２９）が２番手で２／３回を２失点。仕事を果たせなかった。今季初先発の赤星が５回無失点と好投。開幕からリリーフで貢献してきた右腕がゲームを作り、３―０の６回からベンチは継投勝負に出た。しかし、先頭・サンタナに左中間へのソロ本塁打を被弾。２点差に迫られるとさらに四球、安打などで１死一、三塁のピンチを招き、６番・北村の遊ゴロ