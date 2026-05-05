「ＤｅＮＡ−広島」（５日、横浜スタジアム）広島が痛恨のミスが起点となり、逆転を許した。二回に矢野の適時打などで２点を先制。しかし、四回１死で左翼手・秋山が宮崎の飛球をグラブに当てながら捕球できず二塁に走者を背負う展開に（記録は秋山の失策）。その後、１死満塁となり、林は三振に仕留めたものの、新人の成瀬に中越えの走者一掃適時二塁打を浴びて、一打で逆転された。広島は前日の試合でも初回に坂倉の満塁