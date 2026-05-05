女優の深田恭子（43）が5日、自身のインスタグラムを更新。4カ月ぶりの投稿で、芸能生活30周年のお祝いショットを披露した。深田は花束を手にした笑顔の写真を掲載。「私は先日うれしいことに、歴代の元マネジャーさん達がサプライズで芸能生活30周年のお祝いをしてくれました」と報告した。そして「苦楽を共にし、私を支えてくれていた大切な仲間達なのです今は他のお仕事をしていたり、部署が変わったり、離れていても、よく連