劇作家・映画監督の福田雄一氏（５７）が５日に自身の「Ｘ」を更新。アイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」の目黒蓮の心遣いを明かした。福田氏が手掛けた目黒主演の新作映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」が４月２９日に全国公開され好評を集めている。監督自ら映画の宣伝、広告をＳＮＳで行う福田氏は連日同作にについてポスト。この日は「先程、『目黒くんを１年トータルで１００億の男にしたい！』ってポストしたんです