IVEメンバーの幼少期の姿が公開され、大きな反響を呼んでいる。5月5日、IVEの公式SNSが更新された。【写真】ウォニョンはバレエウェア…幼少期のIVE「水を注ぐと大きくなります」というユニークな説明とともに、メンバーたちの幼少期の写真が公開されている。「こどもの日」にあわせて投稿された今回の企画では、メンバーたちが幼少期の写真と同じポーズを現在の姿で再現しており、ファンの目を楽しませている。なかでもチャン・ウ