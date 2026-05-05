女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2023年5月20日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝結婚相手を探すうえで、どんなに理想的な相手でも家族との価値観が合わない場合は、つらいものです。別れのきっかけになるケースも少なくありません。今回お話を聞いた裕子さん（仮名・33歳）は、彼の実家との付き合い方に悩み、別れを決意した