◇プロ野球セ・リーグ 巨人-ヤクルト(5日、東京ドーム)巨人の大城卓三選手の先制ホームランを辻発彦さんと工藤公康さんが解説しました。両チーム無得点で迎えた4回、ここまで相手先発・吉村貢司郎投手に抑えられていた巨人は先頭の松本剛選手がフォアボールで出塁、さらにダルベック選手もフォアボールで1アウト1塁2塁を作ります。ここで5番・大城卓三選手に打席がまわると、初球のストレートを振り抜きライトスタンドへ3ランホー