立ち並ぶ高層マンション＝東京都中央区政府は、災害時にマンションで「在宅避難」するための指針策定に乗り出す。建物やライフラインの被害が軽い場合、避難所へ行かず自宅で過ごせるよう住民に準備を促す。首都直下地震などの対策の一環で、高層マンション密集地域で避難所に住民が押し寄せ、混乱するのを避ける狙い。高層マンションは揺れに強く、被災後も自宅で安全に暮らせる場合が多いとされる。大災害では流通や交通が乱