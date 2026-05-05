歌手の由紀さおり・安田祥子姉妹による２枚組みＣＤ「童謡コンサート４０周年記念ベスト４０〜日本の四季〜」（ユニバーサル）がリリースされた。これまで２人がライフワークとして各地で歌い続けてきた日本の童謡・唱歌計４０曲を収録。「先人たちが作った美しい日本語の曲を歌い継いでいきたい」という思いを語った。（宍戸将樹）曲目には、「春の小川」「浜辺の歌」「赤とんぼ」「お正月」など、季節ごとに歌われてきた懐か