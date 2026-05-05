お笑い芸人の平野ノラ（47）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。芸能界で作った部活を明かした。この日はフリーアナウンサーの高橋真麻と出演。2人の関係について、自宅が近所で、女子会などを開くこともあったと説明した。真麻から「ストレス発散は何ですか？」と質問を受けた平野は「私はバレーボールを学生時代からずっと続けていて、2年ぐらい前に“芸能界のバレーボール部を作ろ