2026年5月4日、ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）の中国語版サイトは、スコット・ベッセント米財務長官がホルムズ海峡の開放に向けて、中国に外交面での協力を求めると述べたことを伝えた。ベッセント米財務長官はフォックス・ニュースのインタビューに対し「中国が外交努力を通じて、イランに海峡を開放させることができるか見てみよう」と述べた。中国はエネルギー資源の9割をイランから購入しており、米国が主導する