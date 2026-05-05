実用性を高めた新型「bZ4Xツーリング」への反響は？2026年2月25日に、トヨタから新たなバッテリーEV（BEV）である「bZ4Xツーリング」が発売されました。このモデルは、既存の「bZ4X」が持つ基本性能を活かしつつ、日常やレジャーでの利便性を追求した一台です。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「ステーションワゴンSUV」です！ 画像で見る（30枚以上）販売店にはどのような反響が寄せられてるのでしょうか。bZ4Xツ