気象台は、午後3時41分に、暴風警報を苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。またなだれ注意報を富良野市、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、南富良野町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町に発表 5日15:41時点留萌地方では、5日夜遅くまで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富良野市□なだれ注意報【発表】7日にか