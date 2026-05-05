平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」が5日目を迎えた。次点で準決勝進出を逃した新山響平（32＝青森）が中野慎詞の逃げに乗って番手捲りで8Rを制した。これが今シリーズ初白星。「慎詞がすかさず、タイミングを逃さず行ってくれて、いい先行でしたね。ダッシュが一級品で、その後の伸びも凄くて脚がたまらなかった。フカしていたから出て行く形になりました」二次予選敗退については、こう話した。「1走目9着だったの