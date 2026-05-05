俳優の山本舞香さんが自身のインスタグラムを更新し、第一子を妊娠したことを公表しました。山本舞香さんは、２０２４年に人気ロックバンド「MY FIRST STORY」のメンバー・Hiroさんと結婚したことを公表しています。 【写真を見る】【 山本舞香 】第一子妊娠を公表夫は「マイファス」Hiroさん「第一子を授かりました。日々、大切に過ごしていきたいと思います。」山本舞香さんは「第一子を授かりました。日々、大切に過